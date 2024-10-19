Розробники вдячні фанатам і вже готують нове оновлення для модифікації.

Модифікацію Fallout: London для Fallout 4 завантажили вже майже мільйон разів, повідомляє Team Folon, розробники мода.

Fallout: London - фанатська модифікація, що переносить гравця в пост'ядерний Лондон. У грі представлені нові сюжетні гілки, перероблена система діалогів, а також цілих 20 нових фракцій. Хронологічно мод відбувається між Fallout 1 і Fallout 2.

Розробники подякували гравцям за досягнення такої мети. Team Folon зазначила, що зворотний зв'язок від фанатів відіграє важливу роль у розробці моду та виправленні технічного боку гри.

Також команда анонсувала нове оновлення для мода - Patch 1.2, у якому розробники обіцяють виправити багато багів і помилок, а також попрацювати над оптимізацією.

Fallout: London вийшов у липні цього року безоплатно на платформі GOG і швидко став найшвидше завантажуваним проєктом на сервісі.

Крім того, у франшизі Fallout відбуваються й інші цікаві події. Телевізійна адаптація Fallout від Amazon після успішного дебюту у квітні була продовжена на другий сезон. Серіал отримав 94% рейтингу від критиків.

Також нещодавно ще один фанатський мод для Fallout отримав дебютний трейлер. Fallout Nuevo Mexico перенесе гравця в Мехіко, найбільше місто з тих, що залишилися в Північній Америці після Великої війни.

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