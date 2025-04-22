Frostpunk 2 продали тиражем у 592 тисячі копій.

11 Bit Studios готує повернення в крижане пекло. На тлі рекордного фінансового року, в якому Frostpunk 2 продався накладом у 592 тисячі копій і приніс студії майже 70 млн злотих, команда офіційно анонсувала: нова гра у всесвіті Frostpunk вийде вже у 2027 році.

Рішення про запуск нового проєкту, як підкреслюють у студії, ґрунтується не тільки на фінансовому успіху другої частини, а й на бажанні масштабувати IP. В офіційному звіті йдеться про прагнення "диверсифікувати масштаби проєктів і терміни їхнього виходу", а також використовувати "фінансово привабливі короткострокові можливості". Простіше кажучи, всесвіту Frostpunk відводиться куди важливіша роль, ніж просто одиночна гра з DLC.

Яким буде наступний крок - поки загадка. Судячи з формулювань, нас чекає не просто Frostpunk 3, а, можливо, нова історія в тому ж світі, але з іншим масштабом. Це може бути спін-офф, стратегія меншого формату, гра від іншого розробника під контролем 11 Bit або, навпаки, амбітний ААА-експеримент.

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І хоча 2024-й запам'ятається студії й збитками (операційний мінус склав майже 3 млн злотих), в 11 Bit не втрачають упевненості: "Ми винесли уроки з невдач і дивимося в майбутнє з оптимізмом", - каже президент компанії Пшемислав Маршал.

Раніше ми розповідали, що розробники Frostpunk представили новий проєкт: стильну тактичну гру зі збором колод. Реліз заплановано на цей рік.

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