Це той самий проєкт, про який нещодавно говорили 11 bit studios.

Польська 11 bit studios розкрила той самий секретний проєкт у всесвіті Frostpunk, який вийде у 2027 році. Виявляється, це буде не нова гра, а перероблена перша частина на рушії Unreal Engine 5.

Розробники виклали невеликий тизер Frostpunk 1886 і відкрили сторінку в Steam. Крім візуальних поліпшень, обіцяють свіжі ігрові механіки. Точно відомо, що в грі з'явиться третій шлях розвитку, а також нові події, закони, технології та будівлі.

Також завдяки переходу на новий рушій один із найпохмуріших і найатмосферніших містобудівних симуляторів отримає повноцінну підтримку модифікацій. В оригінальної гри вона була відсутня через технічні обмеження. Крім того, Frostpunk 1886 вийде з додатковим контентом.

Відео дня

Проєкт не замінює Frostpunk 2, який вийшов восени 2024 року, а розвиватиметься паралельно. Тим паче, що згідно з графіком, Frostpunk 1886 вийде тільки у 2027 році. Повноцінний анонс відбудеться пізніше.

Паралельно польська 11 bit studios працює над "виживалкою" The Alters, у якому головному герою доводиться створювати власних клонів. Після кількох переносів реліз відбудеться 13 червня.

Кілька днів тому Bethesda анонсувала і цього ж дня випустила ремастер/ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion. Гру переробили з нуля на Unreal Engine 5 і помітно покращили графіку разом з освітленням.

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