Нібито недоброзичливці зареєстрували сайт на ім'я розробників, де розмістили вірус.

Розробники симулятора снайпера Sniper: Phantom's Resolution опинилися в центрі скандалу після того, як виявилося, що їхня гра, опублікована в Steam, краде дані користувачів. Однак команда розробників Sierra Six стверджує, що стала жертвою шахрайства.

За їхньою версією, хтось зареєстрував домен з їхньою назвою раніше за них і розмістив на цьому сайті фальшиву "демоверсію", яка використовувала репутацію гри для поширення вірусу.

Розробники запевняють, що сайт не має до них жодного стосунку, а посилання на нього в Steam вони додали заздалегідь, як тимчасовий заглушковий варіант, не встигнувши закріпити за собою реальну адресу.

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Незважаючи на це, ситуація виглядає вкрай неоднозначно. Офіційний профіль розробників у Steam посилався саме на цей сайт, а багато гравців зазначили, що сама гра виглядала сумнівно: мінімальний маркетинг, використання чужих ассетів і загальний вигляд проєкту, що нагадує скоріше саморобку, ніж повноцінний реліз.

Раніше ми розповідали про іншу шахрайську гру в Steam - симулятор піратського життя PirateFi. На відміну від Sniper: Phantom's Resolution, цю гру можна було завантажити прямо зі Steam.

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