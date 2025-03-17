Як виявилося, ніякої гри не існує, а програма одразу краде дані з комп'ютера.

У Steam було виявлено вірус, замаскований під гру Sniper Phantom's Resolution, симулятор снайпера, де, судячи з трейлеру, гравець мав виконувати військові контракти з усунення цілей і модифікувати свою зброю.

У самому Steam завантажити гру було не можна, оскільки вона ще не вийшла, але розробники залишили посилання на сайт, де можна завантажити демо проєкту. Користувачі Reddit одразу помітили дивацтва: скріншоти в Steam не були схожі на справжню гру, все оточення зроблене з безкоштовних ассетів, а домен сайту, де розміщувалося демо, був зареєстрований лише тиждень тому і був маленьким лендінгом із мінімумом інформації.

Один з користувачів все ж вирішив розкрити загадку проекту і встановив демку на віртуальну машину. Як виявилося, ніякої гри немає, і під час встановлення програма краде всі дані з комп'ютера, для цього вона попередньо видає собі права адміністратора.

Відео дня

Програма отримує доступ до Cookie-файлів, усіх паролів і логінів, а також починає передавати весь вхідний і вихідний інтернет-трафік. При цьому всі ці дії не фіксуються антивірусами.

Valve оперативно видалила Sniper Phantom's Resolution зі Steam, але її сторінку в магазині ще можна знайти.

Це вже не перший випадок шахрайства в Steam. Нещодавно там з'явився симулятор виживання PirateFi, який під час запуску завантажував на комп'ютер троян. Valve так само оперативно видалила проєкт, але на відміну від сьогоднішнього випадку, там якась ніяка гра все ж була.

Вас також можуть зацікавити новини: