Реліз сиквела не прив'язаний до виходу портативної консолі від Xbox.

Розробники Hollow Knight: Silksong з Team Cherry підтвердили, що гра вийде до кінця 2025 року і раніше зимових свят.

Про це повідомив директор із маркетингу Меттью Гріффін. У повідомленні в Discord він підкреслив, що реліз не прив'язаний до запуску портативної консолі Xbox і відбудеться до Різдва:

"Я підтверджую. ДО свят. Ми не прив'язані до релізу консолей".

Хоча повноцінного трейлера на Summer Game Fest так і не показали, гра все ж засвітилася в ролику, присвяченому Xbox ROG Ally, з позначкою, що вона буде доступна на старті.

Відео дня

Нагадаємо, Silksong анонсували ще 2019 року, і відтоді проєкт пережив не одне перенесення.

Раніше ми розповідали, що фанати Hollow Knight: Silksong зненавиділи нову гру про Дедпула. На Summer Game Fest 2025 Джефф Кілі пожартував, що їм довелося пропустити Silksong заради трейлера Deadpool VR.

Крім того, нещодавно найвідданіший фанат Hollow Knight: Silksong зізнався, що не впевнений, що він хоче, щоб гра вийшла. Акаунт Daily Silksong News протягом 4 років щодня публікував відео про те, що щодо Silksong немає жодних новин.

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