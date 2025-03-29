Нібито це вийшло ненавмисно.

Гравці inZOI зробили несподіване відкриття одразу після релізу гри: дітей можна було збивати машиною.

Відео з цією "фічею" швидко з'явилося на YouTube. У ролику один із гравців зносить дитину з дороги, відправляючи її в наступне життя просто з капота. Інші ж діти просто на це не реагують.

Видавець Krafton швидко втрутився і прибрав цю можливість у патчі. За словами представника компанії, це був баг, який уже виправили, і студія не вважає це смішним.

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Тепер, якщо спробувати збити дитину, машина просто вдаряється в невидиму стіну. Дорослих, щоправда, як і раніше, можна збивати.

Реліз inZOI відбувся 28 березня в ранньому доступі Steam. Гра одразу отримала онлайн у 60 тисяч гравців і 88% позитивних відгуків. Проєкт називають "вбивцею The Sims" за неймовірну інтерактивність і опрацювання деталей.

Раніше ми розповідали, що inZOI стала найочікуванішою грою в Steam, обігнавши навіть Hollow Knight: Silksong, яка, здавалося, прописалася в цьому списку навічно.

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