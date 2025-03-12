Warhorse хоче розширити штат до 300 осіб.

Warhorse Studios продовжує розвивати Kingdom Come Deliverance, і успіх гри тільки зміцнив амбіції розробників.

Піар-менеджер студії, Sir Tobi, поділився планами на майбутнє, які включають розширення команди до 300 осіб.

Крім того, студія має намір не тільки продовжувати розвивати Kingdom Come Deliverance, а й створювати нові франшизи. Натхненні підходом CD Projekt RED, Warhorse більше не кидатиме всі сили на один проєкт, а працюватиме над кількома іграми одночасно.

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Зараз у студії працює близько 250 осіб, які займаються виправленням багів у Kingdom Come Deliverance 2 і розробкою DLC.

Відмінною рисою нових амбіцій Warhorse є бажання розвивати Kingdom Come Deliverance у більшу франшизу, а також створення оригінальних проєктів, які можуть принести студії успіх.

Що стосується DLC для Kingdom Come Deliverance 2, то піар-менеджер зазначив, що перше доповнення буде невеликим, а останнє - більш масштабним. За його словами, студія планує завершити роботу над другою частиною гри наприкінці цього року, після чого переключиться на інші проєкти.

Раніше Sir Tobi розповідав, що розробники з Warhorse знайшли карту зоряного неба 1403 року та відтворили її в Kingdom Come: Deliverance 2. Це буде корисно для гравців, які гратимуть у режимі хардкор, де немає позначок на карті.

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