Навіть у трейлері вже можна помітити величезну різницю в рухах Цирі та Геральта, зазначають у CDPR.

У "Відьмак 4" головна відмінність від попередніх частин серії - зміна головного героя. Замість Геральта в центрі історії опиниться Цирі, і це означає не просто нового персонажа, а зовсім інший стиль бою.

Як пояснює старший менеджер з комунікацій CD Projekt Red Павло Буржа, у трейлері гри є кадр, де Цирі збиває монстра з ніг, а потім виконує ефектне сальто, щоб добити його. Це не просто видовищний прийом, а демонстрація того, як інакше вона рухається порівняно з Геральтом: "Він швидкий, але великоваговий, немов блок. А вона - як рідина".

Геймдиректор проекту Себастьян Калемба додає, що стиль бою Цирі відображає її минуле:

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"Вона рухається так, немов виросла серед вовків у Каер Морхені. Її статура повністю відрізняється від Геральта. Він масивний, а вона легша, швидша, і це дає їй перевагу в бою".

Раніше виконавча продюсерка "Відьмака 4" Мальгожата Мітренга розповіла, що між третьою і четвертою частиною з Цирі щось сталося, через що вона позбулася своїх здібностей Старшої крові. Розробники пішли на це, щоб збалансувати сили відьмачки.

Крім того, нещодавно CD Projekt RED опублікувала ролик з-за лаштунків створення першого трейлера "Відьмак 4". Режисер ролика поділився, що надихався фільмами Роберта Еггерса, зокрема картинами "Маяк" і "Відьма".

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