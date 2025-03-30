Пропозиція від чеського видавця діє до 2 квітня.

Чеська студія Amanita Design, відома за іграми Machinarium, Chuchel, Botanicula та іншими, запустила розпродаж у Steam з великими знижками на всі свої ігри. Усю виручку буде спрямовано на гуманітарну допомогу в Україні через організацію People in Need.

Знижки сягають 85% на ігри та DLC студії. Найпомітніші пропозиції - Samorost 2, який коштує всього 29 гривень. Samorost 3, третя і, мабуть, найкраща гра в серії, доступна зі знижкою 85% за 44 гривні. Machinarium, культова гра студії, пропонується за 89 гривень. Розпродаж триватиме до 2 квітня.

Зараз Amanita працює над новим проєктом - Phonopolis, пригодницькою грою з елементами соціальної критики, натхненною творами Джорджа Орвелла. У грі ви граєте за сміттяра на ім'я Фелікс, який опиняється в центрі революції проти дистопічного режиму.

Відео дня

Раніше ми розповідали, що Valve опублікувала календар усіх розпродажів у Steam на 2025 рік. Осінній розпродаж цього року пройде раніше, ніж зазвичай.

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