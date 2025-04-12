У досвідчених гравців для завершення La Quimera вистачить близько 5 годин.

Reburn, нова українська студія, заснована вихідцями з 4A Games, поділилася свіжими подробицями про дебютну гру - науково-фантастичний шутер із кооперативом La Quimera.

Команда дала інтерв'ю Wccftech, де розповіла, що проходження La Quimera розраховане приблизно на п'ять годин, якщо, звісно, ви не з тих, хто обходить кожен куточок.

Локації будуть лінійними, але з опціональними зонами, де захований додатковий контент. Головний акцент зроблено на сюжет: розробники намагалися не стільки дивувати масштабами, скільки побудувати виразний і живий світ. Пізніше його планують доповнити окремим сайтом із розширеним лором.

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Дія розгорнеться в 2064 році у футуристичному місті-державі десь у Латинській Америці. Грати можна буде як поодинці, так і в команді, причому матчмейкінг дасть змогу об'єднуватися з друзями або випадковими напарниками.

Баланс підлаштується під склад загону: змінюється кількість ворогів, шкода і навіть темп боїв. При цьому кожен гравець зможе вибрати власний рівень складності, прямо в одній сесії.

Реліз La Quimera заплановано на 25 квітня. Гра буде доступна на ПК у Steam.

Нещодавно Reburn показала геймплейний трейлер La Quimera і анонсувала закритий бета-тест проєкту.

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