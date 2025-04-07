Шутер La Quimera від українських розробників вийде 25 квітня.

Українська студія Reburn (колишня 4A Games Ukraine) презентувала новий трейлер свого сюжетного шутера La Quimera з екзоскелетами та різними видами зброї і розкрили дату релізу гри.

Гра переносить у 2064 рік, у зруйновану Латинську Америку, де на тлі катастроф і розпаду національних держав утворюються мікродержави, залежні від найманців.

Гравці візьмуть на себе роль бійців приватних військових компаній, що б'ються як в урбаністичних, так і в джунглевих ландшафтах, використовуючи футуристичну зброю та екзоскелети.

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Геймплей зосереджений на динамічних боях із різними фракціями та ворогами, включно з бандитами, снайперами, важко озброєними солдатами та роботизованими опонентами з унікальними здібностями. Однією з ключових особливостей гри стане налаштування екзоскелетів і зброї для різних стилів гри, що дасть змогу гравцям адаптувати свої здібності під різні типи ворогів.

Реліз La Quimera заплановано на 25 квітня. При цьому 12 квітня розробники проведуть закрите бета-тестування на 24 години, де гравці зможуть випробувати деякі місії.

Тим часом основна частина 4A Games продовжує працювати над новою частиною Metro. Нещодавно розробники відсвяткували 15-річчя серії та дуже коротенько розповіли про нову гру.

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