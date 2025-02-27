Тоді як інша половина 4A Games все ще працює над новою частиною "Метро".

Київська студія 4A Games Ukraine оголосила про проведення ребрендингу – тепер вона називається Reburn. Разом із цим творці ігрового всесвіту Metro анонсували свій наступний проєкт – науково-фантастичний шутер La Quimera у сетингу майбутнього.

La Quimera – це сюжетно-орієнтований шутер від першої особи, дія якого відбувається в антиутопічному майбутньому Латинської Америки. Гравці виступлять у ролі оперативника, який потрапив у павутиння брехні та обману, випливає з опису гри.

Журналісти зазначають, що гра своєю стилістикою нагадує серію Crysis – футуристична зброя, екзоскелети та бойові здібності на місці. У La Quimera можна буде грати як поодинці, так і в кооперативі до трьох осіб. Багатокористувацького режиму не буде. Відомо, що гра створюється на рушії 4A Engine.

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Ще з цікавого: у розробці бере участь режисер Ніколас Віндінг Рефн, відомий за "Драйвом" і "Неоновим демоном". Він відповідає за світ і наратив гри.

Дати релізу поки що немає, але відомо, що La Quimera вийде на ПК (Steam). Інші платформи не згадуються. Дебютний трейлер можна оцінити нижче.

Варто зазначити, що інша половина 4A Games все ще працює над новою частиною "Метро". Подробиць і дати релізу поки що немає, але проєкт перебуває на такій стадії розробки, коли гру можна пройти від початку до кінця. Тож цілком можливий реліз у 2025-2026 році.

Третя і на сьогодні остання номерна частина Metro Exodus вийшла взимку 2019 року. Дія гри відбувається в недалекому майбутньому на території Росії, яка була зруйнована внаслідок ядерної війни.

У листопаді 2024-го вийшла Metro: Awakening, спін-офф у всесвіті ексклюзивно для пристроїв VR. Її розробкою займалася студія Vertigo Games.

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