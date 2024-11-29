Це пов'язують із проблемами на івенті Citizencon, де Squadron 42 кілька разів вилетіла прямо на презентації.

Стало відомо, що Cloud Imperium Games, розробники найдорожчих ігор в історії Star Citizen і Squadron 42, провели масштабне скорочення, найсильніше торкнувся відділ тестування.

Про це повідомив відомий інсайдер Том Хендерсон у своєму виданні Insider Gaming. Том звернув увагу на пост одного з розробників Cloud Imperium Games у Twitter, де той розповів, що за останні два дні компанія звільнила багато працівників навіть без компенсації.

За інформацією самого Хендерсона, хвиля скорочень найсильніше торкнулася відділу QA, тестувальників. Їх було скорочено близько дюжини. Той же Хендерсон місяцем раніше повідомляв, що Cloud Imperium Games тимчасово перевела своїх розробників на семиденний робочий тиждень.

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Такі переробки були пов'язані з підготовкою студії до івенту Citizencon і презентації геймплея Squadron 42, одиночної кампанії Star Citizen. Сама виставка пройшла не зовсім гладко: Squadron 42 двічі вилетіла прямо на презентації. Можливо, саме ці технічні провали стали причиною звільнень.

Раніше ми розповідали про розслідування Хендерсона про нинішній стан справ у Cloud Imperium Games. У них усе не зовсім добре: величезний бюджет Star Citizen у 700 мільйонів доларів майже закінчився, а витрачений він був на зовсім дивні речі, на кшталт нового офісу в інтер'єрах космічних кораблів із гри.

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