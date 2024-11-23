Акція триватиме з 22 листопада до 5 грудня.

У Star Citizen стартувала акція, під час якої кожен охочий зможе безкоштовно випробувати гру з 22 листопада до 5 грудня. Це приурочено до щорічної події Intergalactic Aerospace Expo, найбільшої космічної виставки у всесвіті гри.

Star Citizen - амбітний космічний симулятор, що поєднує в собі елементи досліджень, торгівлі та битв у відкритому космосі. Гра вже отримала статус найдорожчої в історії, зібравши понад 500 мільйонів доларів через краудфандинг.

Під час акції нові гравці зможуть пройти прискорений курс навчання за допомогою системи IAE Academy. Почавши на стартовому кораблі Drake Cutter, ви опануєте основи управління та виконання різноманітних місій, таких як полювання за головами, видобуток ресурсів і перевезення вантажів.

Відео дня

Щодня на виставці будуть представлені нові кораблі від різних виробників, які можна безкоштовно орендувати і випробувати в дії. Це чудова можливість познайомитися з багатим вибором космічних суден і знайти свій ідеальний корабель для пригод.

Захід проходить у місті New Babbage на планеті microTech. Щоб приєднатися, достатньо зареєструватися на офіційному сайті гри та завантажити клієнт.

Раніше ми розповідали, що розробники з Cloud Imperium Games представили геймплей Squadron 42, сюжетної кампанії Star Citizen.

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