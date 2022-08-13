Очікувана екшен-RPG не з'явиться в цьому році.

Коли на початку року з'явилися чутки про проблеми з розробкою Hogwarts Legacy і можливе перенесення гри на 2023 рік, видавництво Warner Bros. Interactive Entertainment спробувало їх розвінчати. Навіть глава конгломерату WarnerMedia підтвердив реліз проекту в 2022-му. Однак виконати обіцянку не вдалося. Hogwarts Legacy знову "переїхала", хоч і не надто далеко.

Нова дата релізу гри — 10 лютого 2023 року. Це стосується виходу на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S. А ось версія для Nintendo Switch затримається на невизначений термін.

Розробники з Avalanche Software дали наступний коментар щодо перенесення: "Команда дуже хоче, щоб ви грали, але нам потрібно ще трохи часу, щоб забезпечити найкращі враження від гри".

Нагадаємо, це вже другий раз, коли Hogwarts Legacy відклали на тривалий термін. Спочатку проект планували випустити ще в 2021 році. Але минулого січня Avalanche Software оголосила про перенесення на 2022-й, а тепер екшен-RPG переїхала на 2023-й. І не можна точно сказати, що дату релізу не змістять втретє.

Hogwarts Legacy — основні подробиці

Дії гри розгортаються в 1800-х роках в знаменитій школі чарівництва — Хогвартсі. Інші відомі локації теж вдасться відвідати.

Гравець візьме на себе роль учня, який володіє незвичайним умінням сприймати і освоювати давню магію. Йому належить вирішити — приховувати цей секрет або ж піддатися спокусі більш зловісних чар, здатних знищити весь чарівний світ.

У Hogwarts Legacy можна налаштовувати зовнішність свого персонажа, створювати зілля, вивчати заклинання, відкривати нових фантастичних звірів, заводити союзників, битися з темними чарівниками і покращувати здібності.

Hogwarts Legacy вийде в 2022 році на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S і ПК.

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