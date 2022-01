Bend Studio хотіла покращити багато аспектів першої частини.

Зомбі-екшен Days Gone вийшов далеко не ідеальною грою. У ній були проблеми з нудними другорядними активностями, просіданням в сюжеті і окремими геймплейними механіками. Критики прохолодно поставилися до проекту, але він знайшов своїх фанатів. Користувачі навіть створили петицію на підтримку сиквела, однак Sony не зацікавлена в Days Gone 2. Про це говорили як журналісти, так і колишні співробітники Bend Studio. Останні нещодавно розповіли про своє бачення другої частини.

Інформацією в інтерв'ю порталу For The Win поділився режисер Days Gone Джефф Росс. Він повідомив, що в сиквелі планували продовжити історію головних героїв. У фіналі гри Дікон домігся своєї мети, проте протагоніст повинен був пройти ще довгий шлях до особистого щастя.

Геймплейних змін теж вистачало. Bend Studio планувала поглибити взаємодії між тваринами, зомбі та людьми у відкритому світі. Це зробило б дослідження оточення набагато цікавішим. Арсенал пристосувань, доступних Дікону, хотіли розширити гаджетами НЕРО. А ще головного героя навчили б плавати.

Коротко про Days Gone

Days Gone — це екшен від третьої особи в антуражі постапокаліпсису. Дії гри розгортаються через 2 роки після глобальної пандемії, яка перетворила більшу частину населення планети на "фріків" (місцевий аналог зомбі).

Головним героєм виступає найманець Дікон Сент-Джон — колишній член байкерського угруповання "Скажені пси".

У грі можна досліджувати відкритий світ на мотоциклі, шукати табори вцілілих і битися з "фріками". Гравець здатний освоювати нові здібності, створювати пастки і модифікувати зброю.

