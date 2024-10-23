Всьому виною величезний відкритий світ, зазначають у студії.

Минув місяць з моменту анонсу ремастера Horizon Zero Dawn, і розробники зі студії Guerrilla Games продовжують ділитися подробицями про оновлену версію.

Нещодавно вони розповіли про одну зі змін, яка суттєво вплине на візуальну складову гри.

Одним із головних поліпшень у Horizon Zero Dawn Remastered стало виправлення раніше непомічених помилок у системі освітлення. За словами арт-директора студії Яна-Барта ван Бейка, в оригінальній грі було складно відстежити коректність освітлення у всіх куточках великого відкритого світу. У результаті деякі локації виглядали не так, як замислювалося.

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Гравці вже встигли порівняти скріншоти оригінальної та оновленої версій, зазначивши, що ремастер має набагато яскравіший і деталізованіший вигляд. Особливо це помітно в опрацюванні рослинності та насиченості кольорів, що надає світові гри більш живого та реалістичного вигляду.

Скріншоти вище були зроблені в одній і тій самій локації та в один і той самий час доби.

Ван Бейк зазначив: "Horizon Zero Dawn була нашим першим проєктом із таким масштабним відкритим світом і динамічним циклом зміни дня і ночі. Перевірити кожну точку на відповідність задуманому освітленню було надзвичайно складно". Він також висловив надію, що в ремастері вдалося усунути всі недоліки: "Ми дуже сподіваємося, що виправили всі проблеми".

Крім графічних поліпшень, розробники натякнули на можливі нові функції, які зроблять ігровий процес ще більш захопливим.

Нагадаємо, що раніше відомий інсайдер Джейсон Шрайер повідомляв, що наступною грою в серії Horizon стане багатокористувацький проєкт. За його словами, це сильно відсуне вихід третьої основної частини.

Ремастер Horizon Zero Dawn запланований до виходу 31 жовтня і буде доступний на PlayStation 5 і PC.

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