Інсайдер відмитив, що Guerilla Games поки що відклала третю частину серії.

Джейсон Шраєр приніс новини про серію Horizon. За словами інсайдера, Guerilla Games готує мультиплеєрну гру за всесвітом.

У подкасті Spawn Wave Шрайер розповів, що наступною грою в серії Horizon стане Horizon Online, а не продовження Forbidden West, як можна було б припустити.

Також Джейсон зазначив, що гра-сервіс за Horizon це один із небагатьох онлайн-проєктів Sony, який може дожити до релізу. Нагадаємо, що мультиплеєрна The Last of Us так і не вийшла, гра з'їла всі ресурси Naughty Dog.

Хоч Sony сподівається на Horizon Online, сам Шрайер сумнівається в успішності такого рішення. "Не впевнений, що багато людей хочуть таку гру" - підсумував інсайдер.

Варто додати, що факт, що Horizon отримає онлайн спін-офф - уже не новина. Сама Guerilla Games ще у 2022 році оголосила про пошук розробників у нову внутрішню команду, яка займається багатокористувацьким проєктом за Horizon.

Найближчим релізом у серії Horizon стане ремастер першої частини, Horizon Zero Dawn, який анонсували на State of Play. Перевидання похвалиться оновленою графікою, наближеною до сиквела Forbidden West, оновленими анімаціями та підтримкою адаптивних тригерів на геймпадах Dual Sense. Гра вийде 31 на Playstation 5 і ПК.

