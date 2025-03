Демоверсія стала однією з найпопулярніших на фестивалі Steam Next Fest.

Демоверсія ремейка Gothic, презентована в рамках фестивалю Steam Next Fest, моментально привернула увагу гравців.

Вона увійшла в топ-3 найпопулярніших ігор фестивалю за кількістю додавань до списку бажаного, а також отримала майже 5 тисяч відгуків із рейтингом "в основному позитивні".

Гравці відзначають, що команда розробників з Aklimia Interactive справді розуміє дух оригіналу і намагається максимально точно передати атмосферу першої частини. Основні претензії стосуються оптимізації, але гравці сподіваються, що до релізу все буде виправлено.

Навіть якщо ви вже впевнені, що купите ремейк "Готики", демоверсія все одно заслуговує на увагу. Річ у тім, що вона є окремим прологом, який розповідає нову історію від імені робітника Ніраса в його перший день у шахтарській колонії. Події відбуваються ще до потрапляння Безіменного героя за Бар'єр, а сам пролог допомагає познайомитися з оновленою бойовою системою і переробленими локаціями.

