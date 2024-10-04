Gothic Remake обіцяє бути не просто перевиданням, а глибоко переробленою грою, яка поважає спадщину оригіналу.

На Gamescom 2024, що відбувся цього літа, студія Alkimia Interactive представила геймплей багатостраждальної оновленої версії культової рольової гри Gothic.

В інтерв'ю для видання Wccftech розробники розкрили деякі подробиці ігрового процесу ремейка. Alkimia Interactive наголосила на важливості збереження духу оригіналу, одночасно розширюючи та поглиблюючи ігровий досвід сучасними механіками.

Відкритий світ і перешкоди

Світ Gothic Remake буде повністю доступний для дослідження від самого початку. Однак деякі області будуть захищені сильними ворогами або вимагатимуть особливих навичок для проходження. Наприклад, щоб подолати зачинені ворота, гравець може знайти заклинання трансформації та перетворитися на жука, після чого пролізти через вузькі тунелі.

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Крафт і поліпшення зброї

У ремейку гравці зможуть створювати і покращувати спорядження, знаходячи нові рецепти і матеріали. Ковальська справа стане глибшою системою, що дає змогу створювати потужну й естетично привабливу зброю, що додасть стратегії в розвиток персонажа.

Свобода у виконанні завдань

Більшість квестів можна виконувати в будь-якому порядку, і вибір гравця впливатиме на розвиток основної сюжетної лінії. Гравці зможуть обирати свій шлях і бачити наслідки своїх рішень у світі гри. Як приклад розробник навів Болотний табір з оригінальної гри, де після смерті гуру Ю'Беріона під час одного із завдань для гравця зникав будь-який сенс повертатися до табору, адже жодного контенту там більше не було, а послушники гуру начебто й зовсім не помічали смерті жерця. Alkimia Interactive хоче виправити це в ремейку і розширити ігрові локації, наповнивши їх енд-гейм контентом.

Тривалість і рівень складності

Розробники планують збільшити тривалість гри до приблизно 30 годин за рахунок розширення середніх і пізніх розділів, додавання нових завдань і варіантів проходження. В оригінальній грі тривалість становила близько 20 годин, і пізні глави були більш прямолінійними. Максимальний рівень персонажа буде обмежений 50, що дасть змогу глибше розвивати навички та здібності героя.

Технологічні особливості

Gothic Remake розробляється на Unreal Engine 5 з використанням технологій Lumen і Nanite. Порівняно з оригіналом, графіка й анімації будуть значно поліпшені, включно з підтримкою трасування променів і різними режимами продуктивності на консолях. Розробники також планують впровадити технології від NVIDIA і AMD для підвищення продуктивності на ПК.

Налаштування камери та інтерфейсу

Після зворотного зв'язку від спільноти, команда додасть опції для налаштування позиції камери, гравці зможуть обирати між центральним і бічним розташуванням. В оригінальній грі таких налаштувань не було, і камера була фіксована за персонажем. Елементи інтерфейсу, як-от смужки здоров'я і мани, з'являтимуться тільки під час оголення зброї, що підвищує рівень занурення і прибирає зайві елементи з екрана.

Розвиток гільдій і взаємодія з NPC

Gothic Remake запропонує більше квестів, пов'язаних із гільдіями, поглибить їхню історію та мотиви. Реакції NPC будуть більш різноманітними і залежатимуть від дій гравця, прогресу в сюжеті і недавніх подій у світі. В оригіналі взаємодія з NPC була менш динамічною, і їхні реакції не завжди відображали вчинки гравця.

Система навичок і навчання

Система навичок залишиться вірною оригіналу: навчання відбувається через вчителів у світі гри, без використання дерев навичок. Однак будуть додані нові скіли, як-от вільне лазіння і тривале занурення під воду, що розширюють можливості дослідження. В оригінальній грі таких можливостей не було, що обмежувало способи взаємодії з навколишнім світом.

Бойова система і реалізм

Головний герой на початку гри буде недосвідченим бійцем з повільними і незграбними рухами, що відображає його недосвідченість. В оригіналі бойові механіки були менш опрацьовані, і прогрес персонажа не так явно відбивався в його здібностях. Тепер навчання у наставників не тільки підвищуватиме характеристики, а й змінюватиме анімації та швидкість ударів, роблячи бій реалістичнішим.

Занурення і взаємодія зі світом

Розробники приділяють велику увагу деталям, що підвищують рівень занурення. Тепер кількість стріл, що залишилися, можна визначити, глянувши на сагайдак, а не через інтерфейс. Систему готування поліпшено: можна смажити кілька шматків м'яса одночасно і готувати складні страви за рецептами, які можна продати або використовувати для відновлення здоров'я. В оригінальній грі такі аспекти були спрощені та не мали значного впливу на геймплей.

Нові області та контент

Багато локацій у ремейку є логічним продовженням місць з оригіналу. Якщо раніше гравець стикався із заблокованими шляхами і не міг досліджувати їх, то тепер ці області відкриті та наповнені новим контентом. Це розширює світ гри і надає більше можливостей для дослідження.

Офіційної дати виходу Gothic Remake поки немає, але вважається, що гра може вийти в першій половині 2025 року. Однак ці плани можуть змінитися залежно від процесу розробки.

Про Gothic Remake

Gothic Remake розробляється іспанською студією Alkimia Interactive, яка є частиною компанії THQ Nordic. Проєкт запустили в розробку після позитивного відгуку на іграбельний тизер, випущений 2019 року в Steam.

Нагадаємо, що Silent Hill 2 Remake отримав релізний трейлер. У ньому Джеймс Сандерленд досліджує глибини Сайлент Хілла під музику Акіри Ямаоки. Реліз гри заплановано на 8 жовтня.

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