Чи актуальна колишня дата релізу, поки невідомо.

Студія GSC Game World підтвердила, що розробка S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl поновилася. Однак оновленою інформацією щодо термінів релізу команда не поділилася.

Як передає польський портал GryOnline, відповідне повідомлення автори опублікували в офіційному Discord-каналі.

Один з розробників коротко відповів на запитання фаната: "Це [розробка] триває". Представник GSC Game World також розповів про рівні складності в грі. У сиквелі буде безліч налаштувань, щоб спростити геймплей або, навпаки, зробити більш важким. Для любителів справжніх випробувань теж дещо знайдеться.

А от щодо дати релізу GSC нічого не сказала. До війни в Україні S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесли з 28 квітня на 8 грудня. Але чи впораються розробники до кінця зими з урахуванням припинення виробництва, поки невідомо.

Нагадаємо, наприкінці березня з'явилася інформація, що частина колективу GSC Game World планує переїхати до Чехії. Менеджер команди зі зв'язків із спільнотою відмовився коментувати ці відомості на запит GameDev DOU. Він лише повідомив, що студії потрібно "перегрупуватися і зібратися з силами".

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — основні подробиці

Дії сиквела розгорнуться в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Гра буде поєднувати елементи шутера від першої особи, хорора і імерсивного симулятора.

Історія буде варіативною і відзначиться декількома кінцівками. У процесі проходження користувачам належить приймати рішення, які спричинять за собою наслідки.

S.T.A.L.K.E.R. 2 обзаведеться просунутим штучним інтелектом і вдосконаленою системою симуляції життя A-Life 2.0. Завдяки їй персонажі, мутанти і тварини будуть взаємодіяти один з одним і з оточенням без участі гравця.

Ще планується реалізувати 30 видів зброї, динамічну зміну погодних умов, механіки виживання і багато іншого.

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