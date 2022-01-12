Раніше на цьому тижні автор YouTube-каналу OLDboi повідомив, що S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl не надійде в продажу найближчої весни. За словами блогера, гру планують перенести на осінь, а на PS5 вона вийде в 2023 році. Як виявилося, інформація була майже повністю правдивою. GSC Game World дійсно відклала запуск сиквела.

Тепер проект має вийти не 28 квітня, а 8 грудня. Про це розробники оголосили в офіційному мікроблозі гри: "Сталкери, ми прийняли рішення перенести реліз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Ці додаткові сім місяців розробки необхідні для реалізації нашого бачення та досягнення бажаного стану гри. S.T.A.L.K.E.R. 2 — це найбільший проект в історії GSC, і він вимагає ретельного тестування і полірування. Ми переконані, що розробка повинна займати стільки часу, скільки необхідно, особливо у випадку такого проекту. Це рішення далося нам нелегко, але ми робимо все можливе для того, щоб надати вам гру, яка виправдає очікування. У майбутньому нас чекає захоплюючий і важливий рік з безліччю інформації, оновлень і демонстрацій. Спасибі вам за ваше терпіння і розуміння".