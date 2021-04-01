Студія GSC Game World присвятила ціле відео одному предмету з майбутньої гри.

Студія GSC Game World представила новий 5-хвилинний ролик з майбутнього українського шутера S.T.A.L.K.E.R. 2. Все відео присвячено одному предмету з гри. Так розробники вирішили відсвяткувати 1 квітня.

Новий ролик S. T. A. L. K. E. R. 2

Раніше студія вже ділилася свіжими подробицями про другу частину "Сталкера". Автори демонстрували зовнішній вигляд членів фракцій "Обов'язок" та "Свобода", детально показували моделі зброї та редактор зубів персонажів.

Повноцінний геймплейний трейлер GSC Game World покаже у другій половині цього року. А поки що фанатам доступний невеликий тизер.

Геймплейний тизер S.T.A.L.K.E.R. 2

Детальніше про S.T.A.L.K.E.R. 2

Дія S.T.A.L.K.E.R. 2, я і першої частини розгортається в зоні відчуження Чорнобильської АЕС.

Головним героєм гри стане сталкер з позивним "Скіф".

У сиквелі з'явиться оновлена система симуляції життя під назвою A-Life 2.0, завдяки чому персонажі взаємодіятимуть один з одним і з оточенням без участі гравця.

Сюжет шутера буде нелінійним, а своїми рішеннями користувачі впливатимуть на долю персонажів, локальні події та навіть на весь світ гри.

У другу частину повернуться старі локації і будуть додані нові. Також в грі з'являться нові мутанти, артефакти і аномалії.

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Автор: Сергій Коршунов