17 квітня гра мала вийти тільки для власників Deluxe видання, але за підсумком виявилася доступною для всіх.

Tempest Rising, олдскульна стратегія в реальному часі в дусі Command & Conquer, раптово стала доступна для всіх у Steam на тиждень раніше запланованого терміну. Все через помилку з раннім доступом, який спочатку призначався тільки для покупців Deluxe-версії.

Але замість того щоб у паніці відкочувати реліз або обмежувати доступ, видавці 3D Realms і Knights Peak вирішили просто зробити вигляд, що так і було задумано, і офіційно оголосили 17 квітня повноцінною датою виходу. Тепер гру можна купити і почати проходити просто зараз, без обмежень за виданням.

Розробники визнали помилку і пообіцяли не залишати власників Deluxe-видання без компенсації. Для них готують ексклюзивні бонуси у вигляді внутрішньоігрового контенту, подробиці про який з'являться пізніше.

Відео дня

Тим часом спільнота вже встигла позитивно оцінити такий підхід: на момент публікації у Tempest Rising у Steam майже 90% позитивних відгуків.

Раніше ми розповідали, що в Steam можна безкоштовно пограти в Barotrauma, кооперативний симулятор управління підводним човном.

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