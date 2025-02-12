Unknown Worlds не буде розсилати запрошення на плейтести в особисті повідомлення Steam.

Розробники Subnautica 2 зі студії Unknown Worlds попередили гравців про шахрайські посилання на нібито тестування гри, які розсилаються користувачам у Steam. Вони закликали фанатів бути обережними і не потрапляти на виверти зловмисників.

Продовження Subnautica анонсували в жовтні минулого року, і оскільки вихід гри в ранньому доступі очікується цього року, ажіотаж навколо неї продовжує зростати.

У такій ситуації деякі гравці, отримавши пропозицію взяти участь у тестуванні, можуть не замислюючись перейти за посиланням. Однак Unknown Worlds підкреслюють, що ніколи не розсилають такі запрошення через особисті повідомлення в Steam:

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"Ми дізналися, що в нашій спільноті поширюються шахрайські посилання на тестування Subnautica 2. Будь ласка, будьте обережні: ми ніколи не запрошуємо гравців у такий спосіб"

В офіційному Discord-сервері Subnautica ком'юніті-менеджерка пояснила, що будь-які офіційні запрошення на тестування або дослідження надсилатимуться тільки електронною поштою з адреси Unknown Worlds.

Крім того, нещодавно студія справді запрошувала охочих зареєструватися в "Пул учасників користувацьких досліджень", але офіційний доступ до нього є тільки через Discord.

Раніше Subnautica 2 потрапила до нашого списку найочікуваніших ігор 2025 року, поряд із GTA 6 і Death Stranding 2.

Крім того, нещодавно стало відомо, що Хідео Кодзіма і Playstation розкажуть про Death Stranding 2 вже в березні.

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