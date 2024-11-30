В експерименті бере участь до тисячі моделей штучного інтелекту.

Доцент обчислювальної нейробіології Массачусетського технологічного інституту Роберт Янг провів експеримент у Minecraft у рамках свого стартапу Altera.

Видання MIT Technology Review повідомляє, що вчені створили сервер у Minecraft і населили його персонажами, керованими штучним інтелектом. Загалом в експерименті бере участь до 1000 лінгвістичних моделей.

Дослідники задали нейромережам промпт на різні професії та риси характеру. Так, у віртуальній громаді з'явилися будівельники, фермери, торговці, дослідники, воїни і багато хто ще. ШІ сам придумував собі заняття, ґрунтуючись на геймплеї Minecraft.

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Вчені хотіли зробити суспільство трохи більш розвиненим і тому ввели податки для населення. Водночас самі жителі могли голосувати за їхнє підвищення або ж зниження. Моделі змінювали свою думку з приводу оподаткування залежно від свого кола спілкування.

В одній з ітерацій дослідники спостерігали, як одна група ШІ прийшла до концепту жартів і розіграшів інших жителів громади, а інша різко занепокоїлася проблемами екології світу Minecraft.

В іншому випадку вже самі організатори експерименту прописали в промпті невеликої групки LLM настанову на віру в пастафаріанство, жартівливу релігію, в якій бог - це літаючий макаронний монстр. Згодом віра в пасту поширилася по всій громаді.

Сам Роберт Янг каже, що глобальна мета його досліджень - це створити штучний інтелект, який зможе щиро полюбити людину, як собака любить свого господаря.

На даний момент, у стартап Altera вкладено приблизно 11 мільйонів доларів. Серед спонсорів - колишній генеральний директор Google Ерік Шмідт.

Раніше ми розповідали, що Google почав інвестувати в ядерну енергетику через ненаситний апетит штучного інтелекту.

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