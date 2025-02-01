Electronic Arts переводила працівників в інші команди без їхньої згоди.

Чисельність штату BioWare за останній рік скоротилася більш ніж удвічі. З 200 осіб до менш ніж 100.

Про це повідомляє журналіст Bloomberg Джейсон Шрайер з посиланням на свої джерела. За його інформацією, після релізу Dragon Age: The Veilguard Electronic Arts почала переводити розробників BioWare на проєкти в інші команди. Розробка наступної гри студії, нового Mass Effect, була на ранніх етапах виробництва, і команді просто не потрібно було стільки розробників.

Але цього тижня переведені розробники дізналися, що повернутися в BioWare вони вже не можуть, їх офіційно звільнили зі студії та влаштували в команду, яка мала бути тимчасовою:

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"Вони більше не були співробітниками BioWare, тимчасово відрядженими в інше місце; тепер вони працювали на ту дочірню компанію EA, яка їх взяла. Якщо в майбутньому вони захочуть знову працювати в BioWare, їм доведеться шукати вакансії і заново подавати резюме".

Деякі працівники залишилися, м'яко кажучи, незадоволеними, адже вони прийшли в BioWare бо хотіли розробляти RPG, а натомість тепер працюють над спортивними симуляторами, наголошує Шраєр.

Журналіст заявляє, що з 2023 року команда BioWare скоротилася з 200 осіб до менш ніж 100. Останнє велике скорочення відбулося буквально кілька днів тому, коли EA звільнила ключових розробників серії Dragon Age: головного сценариста і головного редактора.

Зараз ця відносно невелика команда працює над новою частиною Mass Effect, яка все ще не увійшла в активну стадію розробки.

Шраєр також зазначив, що минулий рік був важким для Electronic Arts: їхній останній футбольний симулятор провалився, а продажі Dragon Age: The Veilguard не виправдали й половини очікувань.

Раніше Джейсон Шраєр ділився міркуваннями, чому розробка відеоігор стає дедалі дорожчою. На його думку, вся справа в невмілому управлінні.

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