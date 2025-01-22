Це означає, що найближчим часом мають представити офіційні дати релізів.

Одразу 2 очікувані ігри, Vampire The Masquerade - Bloodlines 2 і Silent Hill f, отримали віковий рейтинг у Південній Кореї. Це означає, що реліз обох ігор уже не за горами.

На це звернуло увагу видання Gematsu. Зауважимо, що щодо обох проєктів уже давно не було новин: Silent Hill f зберігала мовчання від моменту анонсу восени 2022 року, а "Маскарад" нагадав про себе кілька місяців тому новим сюжетним трейлером через майже рік після чергового перенесення.

Реліз Vampire The Masquerade - Bloodlines 2 очікується в першій половині цього року. Якщо гру знову не перенесуть, то покази на презентаціях з анонсом дати виходу можна чекати вже зовсім скоро.

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Також нагадаємо, що продюсер серії Silent Hill Мотоі Окамото заявляв, що у 2025 році вони розкажуть одразу про дві нові частини серії: Silent Hill f і Silent Hill: Townfall.

Раніше ми розповідали, що велике ігрове видання Gamekult випадково опублікувало точну дату релізу DOOM: The Dark Ages. Нова частина в серії легендарного шутера вийде 15 травня.

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