Цього разу розробники познайомили нас з основними персонажами.

Розробники багатостраждальної Vampire: The Masquarade - Bloodlines 2 представили новий сюжетний трейлер, у якому познайомили гравців з основними дійовими особами гри.

У трейлері представлено основних сюжетних персонажів із вампірської спільноти Камарильї: грубого та різкого Бенні з клану Бруха, доброзичливого Носферату Толлі, одержиму наукою й дослідженнями Сафію із загадкових Тремерів та Лу, фактичну королеву всіх вампірів Сіетла зі шляхетного клану Вентру. Гравці повинні будуть навчитися взаємодіяти з персонажами, беручи до уваги всі їхні примхи, зазначають розробники.

На жаль, геймплейних кадрів у трейлері зовсім небагато. У них головний герой показує свої вміння користуватися телекінезом, жбурляючи ворога в стіну силою думки. Крім того, цим же телекінезом герой може стріляти з вогнепальної зброї.

Реліз Vampire: The Masquarade - Bloodlines 2 заплановано на першу половину 2025 року. Гра вийде на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.

Раніше ми розповідали, що Paradox Interactive відмовляється від подальшої розробки нових ігор у всесвіті Vampire: The Masquarade. Компанія не змінить свого рішення навіть у разі успіху Bloodlines 2.

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