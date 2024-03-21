Гра була прохолодно зустрінута критиками, але це не завадило їй стати культовою, нехай і у вузьких колах геймерів.

У бібліотеці цифрового магазину GOG.com з'явилася шпигунська RPG Alpha Protocol, що вийшла ще 2010 року, але давно зникла з продажу через закінчення прав на музику.

Ба більше, повторний реліз отримав безліч поліпшень, які дадуть змогу насолодитися грою майже 15-річної давності з великим комфортом. Тепер гра сумісна з сучасними комп'ютерами, підтримує геймпад і хмарні збереження.

Alpha Protocol не можна купити в Steam, гра доступна тільки на GOG за $17,99. А до 3 квітня на гру діє знижка в 10%. На честь повторного релізу також був показаний трейлер із кадрами екшену.

Нагадаємо, Alpha Protocol вийшла влітку 2010 року на ПК. PlayStation 3 і Xbox 360. Гра розроблена Obsidian Entertainment і видана SEGA. Примітно, що вона вийшла з різницею в п'ять місяців із Fallout: New Vegas, іншою грою Обсидіан.

Alpha Protocol була прохолодно зустрінута критиками, але це не завадило їй стати культовою, нехай і у вузьких колах геймерів. Однією з головних фішок гри була система вибору і наслідків: те, як ви вирішили поводитися, дійсно мало значення. У якомусь сенсі, відтоді це вдалося небагатьом іграм.

Сиквел Alpha Protocol навряд чи колись побачить світ, але в Obsidian багато людей зацікавлені в духовному спадкоємці. А поки студія працює над фентезійною RPG Avowed і сиквелом The Outer Worlds.

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