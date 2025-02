Розробкою займався фанат, але випущено DLC як офіційне.

Класична RPG Neverwinter Nights, що вийшла 2002 року, несподівано поповнилася новим контентом: у продажу з'явилося DLC Doom of Icewind Dale, офіційне продовження оригінальної кампанії.

Доповнення створено розробником ігор і письменником Люком Скаллом, який раніше працював над останнім DLC для Neverwinter Nights 2.

Сюжет переносить гравців в Айсвінд Дейл, де через кілька років після подій оригіналу знову спалахує конфлікт. Розробник обіцяє 10-15 годин нового контенту, що включає квести для високорівневих персонажів, битви з новими монстрами і подорожі культовими локаціями Forgotten Realms. Також доповнення додає нові портрети, саундтрек і вступний ролик з озвученням.

Відео дня

Розробник спочатку створював Doom of Icewind Dale як фанатський мод, але пізніше розширив його до офіційного доповнення, отримавши схвалення Wizards of the Coast. Це тільки перша частина великої кампанії The Blades of Netheril, яка продовжить розвивати всесвіт Neverwinter Nights.

Хоча оригінальна Neverwinter Nights вийшла ще 2002 року, вона досі жива завдяки активній спільноті. Нещодавно команда "неоплачуваних програмістів" із ком'юніті гри випустила великий патч, який оптимізує проєкт під сучасні комп'ютери.

Раніше ми розповідали, що продюсеру Skyrim довелося особисто правити баланс гри за кілька тижнів до релізу. У нього почався справжній конфлікт із геймдизайнерами, які використовували ШІ-симуляцію для налагодження балансу.

Вас також можуть зацікавити новини: