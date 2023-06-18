Arkane Austin не збираються закривати.

Кооперативний шутер Redfall виявився провалом як за технічною частиною, так і в плані загального виконання. Навіть керівництво Xbox визнало гру "промахом". Хоча повністю безнадійним проєкт назвати не можна, адже він привернув аудиторію в Game Pass. Частина користувачів продовжують розважатися в шутері, а в майбутньому для нього випустять новий контент.

Про це розповів голова Xbox Game Studios Метт Буті в інтерв'ю Axios. Журналісти запитали, чи залишиться Arkane Austin на плаву після провального релізу Redfall. Керівник відповів: "Такий план на поточний момент. Вони старанно працюють над оновленнями та свіжим контентом для Redfall".

За словами Буті, недавній шутер отримав чимало уваги в Game Pass. Однак успішним його все одно не можна назвати: "Це був промах, але наскільки сильний промах? Я хочу підтримати їх, щоб вони могли продовжувати працювати, щоб показати ту гру, яку вони задумали. Я відчуваю відповідальність за те, що ми могли б зробити роботу з Arkane кращою".

Відео дня

У схожому ключі після запуску Redfall висловився керівник ігрового підрозділу Microsoft Філ Спенсер. Він взяв провину на себе і заявив, що спробує налагодити більш тісну роботу з внутрішніми студіями.

Redfall — основні подробиці

У грі належить боротися з вампірами, які з'явилися в результаті наукових експериментів. Вони спричинили сонячне затемнення і висушили воду навколо острова Редфолл.

Геймплей Redfall включає перестрілки, вивчення місцевості і збір кращої екіпіровки. Спорядження в грі ділиться на рівні якості — від звичайного до легендарного.

Проходити шутер можна як поодинці, так і в кооперативі. Розробники стверджують, що в проєкті є багато фірмових елементів Arkane.

Redfall вийшла 2 травня 2023 року на ПК, Xbox Series X і Series S.

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