GSC також випустила щоденник розробки, в якому розповіла про війну в Україні.

Нещодавно Microsoft і Bethesda провели додаткову ігрову презентацію, на якій з'явилася S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Українська студія GSC Game World поділилася новим трейлером і щоденником розробки про життя членів команди в умовах російської агресії.

В ігровому ролику демонструється вступ з очікуваного шутера. Глядачі можуть побачити, як персонаж на ім'я доктор Далін їде на автомобілі в Зону відчуження навколо Чорнобильської АЕС. Персонаж керує Науково-дослідним інститутом Чорнобильської аномальної Зони (НДІЧАЗ).

Далін в трейлері спілкується з невідомою дівчиною. Остання турбується про те, чи достатньо периметра навколо зони. На це керівник відповів, що територія навколо ЧАЕС відкриває цілий новий світ, і всі ризики стоять чудес, які НДІЧАЗ подарує людству.

Далі в трейлері показується, що на горизонті зароджується аномалія. По радіо починають передавати про якісь інциденти, а тіло у вантажівці Даліна заворушилося. Це, швидше за все, головний герой S.T.A.L.K.E.R. 2 Скіф. За мить машина потрапляє в аварію через аномалію. А в кінці глядачам продемонстрували загадкове місце з променем світла, навколо якого скупчилися осколки, і фігуру, що спостерігає за цим дивним явищем.

Що стосується щоденника розробки, то в ньому GSC продемонструвала наслідки війни в Україні і переїзд команди. А окремі співробітники розповіли про життя в умовах російської агресії. Частина розробників займається волонтерською діяльністю, а деякі вирушили на фронт.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — основні подробиці

Дії сиквела розгорнуться в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Гра буде поєднувати елементи шутера від першої особи, хорора і імерсивного симулятора.

Історія буде варіативною і відзначиться декількома кінцівками. У процесі проходження користувачам належить приймати рішення, які спричинять за собою наслідки.

S.T.A.L.K.E.R. 2 обзаведеться просунутим штучним інтелектом і вдосконаленою системою симуляції життя A-Life 2.0. Завдяки їй персонажі, мутанти і тварини будуть взаємодіяти один з одним і з оточенням без участі гравця.

Ще планується реалізувати 30 видів зброї, динамічну зміну погодних умов, механіки виживання і багато іншого.

Гра нещодавно перенесли на 2023 рік у зв'язку з припиненням розробки після повномасштабного вторгнення Росії.

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