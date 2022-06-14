GSC Game World вже підтвердила це в офіційному коментарі.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вийде без російського озвучення. Повна локалізація гри буде тільки українською та англійською мовами. Таке рішення GSC Game World прийняла у зв'язку з агресією РФ проти України.

Спочатку користувачі помітили, що згадка російського озвучення зникла з офіційного сайту S.T.A.L.K.E.R. 2. При цьому субтитри залишилися, тобто текст буде переведений.

Портал GameDev DOU запросив у GSC Game World коментар щодо локалізації. Розробники відповіли журналістам: "Так, це правда. Вже прибрали з сайту озвучення російською. Субтитри залишаються".

Чому розробники вирішили не прибирати переклад тексту, невідомо. Можливо, він вже як мінімум частково готовий. А ще автори могли залишити субтитри для людей, які розмовляють російською за межами РФ і захочуть пограти в S.T.A.L.K.E.R. 2.

Нагадаємо, GSC Game World відразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну засудила дії агресора. Потім студія зняла з продажу в РФ всі свої проекти, включаючи S.T.A.L.K.E.R. 2. Команда також зібрала понад $800 тисяч і відправила кошти на потреби ЗСУ.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl — основні подробиці

Действия сиквела развернутся в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Игра будет сочетать элементы шутера от первого лица, хоррора и иммерсивного симулятора.

История будет вариативной и отметится несколькими концовками. В процессе прохождения пользователям предстоит принимать решения, которые повлекут за собой последствия.

S.T.A.L.K.E.R. 2 обзаведется продвинутым искусственным интеллектом и усовершенствованной системой симуляции жизни A-Life 2.0. Благодаря ей персонажи, мутанты и животные будут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока.

Еще планируется реализовать 30 видов оружия, динамичную смену погодных условий, механики выживания и многое другое.

Гру нещодавно перенесли на 2023 рік у зв'язку з припиненням розробки після повномасштабного вторгнення Росії.

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