Шутер варто чекати лише в наступному році.

Українська студія GSC Game World офіційно оголосила про чергове перенесення S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Гра не вийде в грудні 2022-го, як планувалося раніше. Шутер перенесли на наступний рік.

Такою інформацією поділився PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров в коментарі виданню PCGamer.

На вчорашній презентації Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 показали список проектів, які вийдуть на ПК і Xbox протягом наступних дванадцяти місяців. S.T.A.L.K.E.R. 2 серед них не виявилося, тому журналісти звернулися до GSC за коментарем.

Бочаров у відповіді заявив: "Це сталося трохи раніше, ніж очікувалося, ми дійсно планували розкрити це в найближчі дні. Але так, гра тепер виходить у 2023 році".

Про причини перенесення PR-менеджер не згадав, але вони і так зрозумілі. У зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну розробку S.T.A.L.K.E.R. 2 довелося зупинити. Після цього частина команди переїхала до Чехії. А інформація про відновлення виробництва надійшла тільки в кінці травня.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — основні подробиці

Дії сиквела розгорнуться в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Гра буде поєднувати елементи шутера від першої особи, хорора і імерсивного симулятора.

Історія буде варіативною і відзначиться декількома кінцівками. У процесі проходження користувачам належить приймати рішення, які спричинять за собою наслідки.

S.T.A.L.K.E.R. 2 обзаведеться просунутим штучним інтелектом і вдосконаленою системою симуляції життя A-Life 2.0. Завдяки їй персонажі, мутанти і тварини будуть взаємодіяти один з одним і з оточенням без участі гравця.

Ще планується реалізувати 30 видів зброї, динамічну зміну погодних умов, механіки виживання і багато іншого.

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