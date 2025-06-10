Можливо, страйк скоро завершиться.

Страйк акторів озвучення в ігровій індустрії, що триває з липня 2024 року, може незабаром завершитися. SAG-AFTRA і найбільші ігрові компанії, включно з Activision, EA, Epic Games і Disney, досягли попередньої угоди.

Як повідомляє Variety, у новому договорі передбачено чіткі обмеження на використання штучного інтелекту та заходи щодо захисту прав акторів, чиї голоси й образи можуть бути відтворені цифровими засобами. Це стало ключовою умовою переговорів: саме через побоювання з приводу ШІ та можливого використання ШІ-клонів без згоди акторів профспілка і почала бойкот.

За словами виконавчого директора SAG-AFTRA Данкана Кребтрі-Айрленда, в індустрії нарешті визнали необхідність нових правил, і це стало великим кроком уперед: "Терпіння і наполегливість привели нас до угоди, яка забезпечує захист професії в епоху ШІ".

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Поки що договір не набув чинності, його мають затвердити національна рада профспілки і самі учасники голосування. До цього моменту офіційно страйк триває, хоча угода про тимчасове призупинення бунту майже готова.

Президент SAG-AFTRA Фран Дрешер наголосила, що актори стояли проти найбільших роботодавців однієї з найбагатших галузей і довели свою рішучість захищати професію: "Щойно договір ратифікують, ми знову почнемо працювати й почнемо готуватися до наступних переговорів".

Раніше ми розповідали, що SAG-AFTRA звинуватила розробників Fortnite у порушенні закону США через голос Дарта Вейдера в грі. Гільдія кіноакторів стверджує, що покійний Джеймс Ерл Джонс не давав згоду використовувати свій голос у відеоіграх.

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