Це буде суміш "Володаря перснів" і "1984" Джорджа Орвелла.

Співавтор сценарію Detroit: Become Human Адам Вільямс оголосив про заснування власної студії Republic Games після майже десяти років роботи в Quantic Dream.

Republic Games уже розпочала роботу над похмурою рольовою грою, натхненною "Володарем перснів" і "1984" Джорджа Орвелла. Проєкт обіцяє об'єднати елементи класичного фентезі та антиутопії, показуючи гравцям глибокий сюжет і широкі можливості вибору.

Сюжет гри зосередиться на фракції заколотників, які прагнуть повалити тиранічний режим шляхом викриття брехні, що лежить в основі його ідеології. При цьому в історії будуть присутні і надприродні елементи, що додають глибину ігровому світу.

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"Існує велика аудиторія шанувальників RPG, яка відчуває, що її запити залишаються незадоволеними. Ці гравці жадають класичного, вічного фентезі з історіями, що реагують на їхні рішення та дають змогу йти будь-яким шляхом, без нав'язування думок про персонажів. Ми створюємо гру саме для них".

Інвестором Republic Games виступила компанія Krafton, відома за PUBG. Завдяки її підтримці студія планує реалізувати всі свої амбітні задуми і надати гравцям унікальний досвід.

Незважаючи на те що розробка перебуває на ранній стадії, вже відомо, що актори Браян і Амелія Декарт, відомі за ролями Коннора і Трейсі в Detroit: Become Human, планують узяти участь у новому проєкті Republic Games.

Нагадаємо, що Krafton нещодавно показала геймплей своєї inZOI, революційного симулятора життя, який має стати "вбивцею The Sims".

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