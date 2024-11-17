У грі реально доведеться ходити на роботу.

Розробники inZOI, симулятора життя з фотореалістичною графікою, показали 30 хвилин геймплею своєї гри.

У презентації головна героїня прогулюється парком розваг. Гравцеві дають можливість покататися на каруселі та американських гірках. Тут же можна оцінити діалогову систему, явно натхненну серією The Sims. Героїня може спілкуватися з працівниками парку ввічливо, саркастично, радісно.

Після прогулянки гравець вирішує, що пора б купити будинок. Кастомізація житла, знову ж таки, точнісінько як у Симсах. Гравець може купувати і розставляти меблі, техніку, змінювати планування.

Також показали меню смартфона, де, схоже, буде більшість взаємодій зі світом. За допомогою пристрою можна знайти роботу, купити власну машину, підтримувати спілкування з близькими людьми.

У презентації всі вакансії, на які претендує головна героїня, виявляються вже неактуальними, можливо, розробники ще просто не закінчили цей функціонал. За запевненнями студії Krafton, механіка роботи в inZOI буде набагато глибшою, ніж у сучасних The Sims. Гравцеві доведеться дійсно ходити на роботу і виконувати там свої робочі обов'язки.

Реліз inZOI в ранньому доступі заплановано на 28 березня. Гра буде доступна в Steam.

Нагадаємо, що нещодавно Bethesda показала 15 хвилин геймплея нової гри про Індіану Джонса.

Трохи про inZOI

InZOI - майбутня комп'ютерна гра в жанрі симулятора життя, що розробляється південнокорейською компанією Krafton під керівництвом геймдизайнера Хенджуна Кіма, давнього фаната The Sims. Гра прагне запропонувати нове покоління симуляторів життя з ультрареалістичною графікою на базі Unreal Engine 5 і вдосконаленим штучним інтелектом персонажів.

В InZOI гравець керує "зоями", віртуальними людьми, за якими необхідно стежити, задовольняючи їхні базові потреби, допомагаючи їм у кар'єрному зростанні, розвитку стосунків і створенні сімей. Гра вирізняється акцентом на південнокорейську культуру і прагне впровадити елементи геймплея, яких бракує в наявних симуляторах життя, таких як The Sims. Це включає в себе більш глибоке опрацювання персонажів, відкриті ігрові світи і можливість впливати на віртуальне суспільство.

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