Крім нової DA, на "Г'юго" також потрапила The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom.

Dragon Age: The Veilguard став одним із шести номінантів на премію "Г'юго" в категорії "Найкраща гра або інтерактивний твір".

Премія "Г'юго" - престижна літературна нагорода для творів у жанрі наукової фантастики та фентезі. З 2021 року премія почала присуджуватися і відеоіграм, наприклад, її отримували Hades і Baldur's Gate 3.

Цього року на перемогу також претендують Tactical Breach Wizards, 1000xRESIST, Lorelei and the Laser Eyes, Caves of Qud і The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Фіналістів обрали на основі майже 300 голосів, і конкуренція виявилася напрочуд щільною, різниця між кандидатами склала лише кілька голосів.

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Переможця оголосять на церемонії Worldcon у Сіетлі, яка відбудеться 16 серпня 2025 року.

Нагадаємо, що реліз Dragon Age: The Veilguard відбувся 31 жовтня минулого року. Гра отримала теплий прийом від критиків, заробивши 82 бали на MetaCritic, але ось гравцям вона не надто припала до душі: у Steam у неї "змішані" відгуки.

Раніше ми розповідали, що глава Electronic Arts назвав головну причину провалу продажів Dragon Age: The Veilguard.

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