Ентузіаст збирав ресурси, торгував і створював предмети.

В World of Warcraft є знаменитий гравець під псевдонімом Doubleagent. Він зумів прокачати пандарена-пацифіста, який не входить ні в Альянс, ні в Орду. Користувач просто залишився на стартовому острові своєї раси і збирав руду з травою, щоб поступово розвивати персонажа. Таким способом він став єдиним користувачем в WoW, що не входить ні в одну з фракцій. Днями схоже досягнення встановили в New World. У MMORPG від Amazon Games з'явився свій пацифіст, який зміг прокачатися до максимального рівня без єдиного вбивства.

Це завдання зумів виконати відвідувач форуму Reddit під псевдонімом Iiventilde. В якості доказу він надав кілька скріншотів. На одному зображенні показаний персонаж максимального 60 рівня. А на другому демонструється, що герой не використовував жоден з видів зброї.

Iiventilde накопичував досвід виключно мирними заняттями. Він збирав ресурси, створював предмети і торгував. Кожен з цих варіантів діяльності дозволяє трохи прокачатися. Ентузіаст назвав свій шлях до 60 рівня "місцями нудним, але здебільшого заспокійливим".

Детальніше про New World

New World — це перший великий успіх Amazon за 10 років існування ігрового напрямку компанії.

Гра в жанрі MMORPG ще цього літа на етапі бета-тестування привернула увагу користувачів. Тоді піковий онлайн New World в Steam перевищив 200 тисяч людей. На релізі цей рекорд вдалося побити.

У New World потрібно досліджувати світ, прокачувати персонажів, виконувати квести, ходити в підземелля, битися з босами і вирішувати головоломки. Можна також збирати ресурси, розвивати власну базу і брати участь в битвах.

Автор: Назар Степорук