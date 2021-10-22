Примарний корабель полює на душі полеглих гравців.

У кожній великій грі можна знайти купу "пасхалок" і секретів. Розробники ховають їх, щоб повеселити користувачів і додатково мотивувати досліджувати світ. MMORPG New World по частині відсилань і таємниць не стала винятком. Їх виявляють з моменту запуску у вересні поточного року, і нещодавно список поповнився черговою цікавою "пасхалкою".

Новою знахідкою поділився відвідувач форуму Reddit під псевдонімом lilpixieBA. Він рибалив на пляжі Кейп-Томас, який розташований на локації Перше світло. Цей регіон призначений для гравців-початківців, щоб вони змогли прокачатися до 25 рівня. Коли користувач чекав улову, то помітив, як на горизонті з'явився примарний корабель. Судно світилося зеленим і нагадувало "Летючий голландець" з піратських легенд. Воно кілька секунд повільно пливло по воді, а потім просто розтануло. Добре, що lilpixieBA встиг зняти момент на відео, яке присутнє нижче.

Детальніше про MMORPG New World

New World — це перший великий успіх Amazon за 10 років існування ігрового напрямку компанії.

Гра в жанрі MMORPG ще цього літа на етапі бета-тестування привернула увагу користувачів. Тоді піковий онлайн New World в Steam перевищив 200 тисяч чоловік. На релізі цей рекорд вдалося побити.

У New World потрібно досліджувати світ, прокачувати персонажів, виконувати квести, ходити в підземелля, битися з босами і вирішувати головоломки. Можна також збирати ресурси, розвивати власну базу і брати участь в битвах.

Автор: Назар Степорук