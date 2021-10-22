Студія Blizzard Entertainment продовжує видаляти зі знаменитої MMORPG World of Warcraft неналежний, на її думку, контент. Тиждень тому під ніж потрапили десятки жартів персонажів, в яких були присутні сексуальні натяки. А тепер з гри вилучили відсилання до вокаліста дез-метал групи Cannibal Corpse Джорджа Фішера. Як повідомило Kotaku, причиною послужило його висловлювання 14-річної давності.
У 2007 році музикант дав інтерв'ю і відповів на кілька питань щодо World of Warcraft. Він розповів, що захоплений MMORPG Blizzard і проводить в ній багато часу. А потім Джордж Фішер дозволив собі гомофобний жарт про гравців, які вибирають своєю фракцією Альянс.
"У мене чотири акаунти 70 рівня. Я не [просто] граю, чорт візьми. WoW для мене, як чортове друге життя. Я також не граю за довбанный Альянс геїв ... до біса Альянс. Помріть, чортові емо", — свідчить коментар Джорджа Фішера.
Музикант завжди славився неоднозначними висловлюваннями і вчинками. Але судячи з тону інтерв'ю, вокаліст жартував — різко, але все ж жартував. Для Blizzard цього було достатньо, щоб перейменувати орка з World of Warcraft на ім'я Ненажера Трупомол. В оригіналі він називався Gorge the Corpsegrinder, а Corpsegrinder — це прізвисько Джорджа Фішера.
Чому Blizzard бореться з неналежним вмістом у World of Warcraft
- Два місяці тому влада Каліфорнії подала в суд на компанію. У звинуваченні сказано, що в студії процвітають домагання, сексизм і братська культура.
- Проти Blizzard відразу виступили гравці, колишні керівники і навіть нинішні співробітники.
- Акції компанії різко впали, тому вона намагається виправити ситуацію різними методами.