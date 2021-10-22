Вокаліст Cannibal Corpse жартома назвав супротивників Орди геями.

Студія Blizzard Entertainment продовжує видаляти зі знаменитої MMORPG World of Warcraft неналежний, на її думку, контент. Тиждень тому під ніж потрапили десятки жартів персонажів, в яких були присутні сексуальні натяки. А тепер з гри вилучили відсилання до вокаліста дез-метал групи Cannibal Corpse Джорджа Фішера. Як повідомило Kotaku, причиною послужило його висловлювання 14-річної давності.

У 2007 році музикант дав інтерв'ю і відповів на кілька питань щодо World of Warcraft. Він розповів, що захоплений MMORPG Blizzard і проводить в ній багато часу. А потім Джордж Фішер дозволив собі гомофобний жарт про гравців, які вибирають своєю фракцією Альянс.

"У мене чотири акаунти 70 рівня. Я не [просто] граю, чорт візьми. WoW для мене, як чортове друге життя. Я також не граю за довбанный Альянс геїв ... до біса Альянс. Помріть, чортові емо", — свідчить коментар Джорджа Фішера.

Музикант завжди славився неоднозначними висловлюваннями і вчинками. Але судячи з тону інтерв'ю, вокаліст жартував — різко, але все ж жартував. Для Blizzard цього було достатньо, щоб перейменувати орка з World of Warcraft на ім'я Ненажера Трупомол. В оригіналі він називався Gorge the Corpsegrinder, а Corpsegrinder — це прізвисько Джорджа Фішера.

Чому Blizzard бореться з неналежним вмістом у World of Warcraft

Два місяці тому влада Каліфорнії подала в суд на компанію. У звинуваченні сказано, що в студії процвітають домагання, сексизм і братська культура.

Проти Blizzard відразу виступили гравці, колишні керівники і навіть нинішні співробітники.

Акції компанії різко впали, тому вона намагається виправити ситуацію різними методами.

Автор: Назар Степорук