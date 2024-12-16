Tiny Tina's Wonderlands 2 померла, не встигнувши народитися.

Розробку сиквела спін-оффа Borderlands - Tiny Tina's Wonderlands, який планували випустити після успіху оригіналу, скасували ще кілька місяців тому.

За даними видання MP1ST із посиланням на джерела, причиною припинення робіт могли стати масштабні скорочення персоналу в студії Lost Boys Interactive, яка брала участь у створенні першої частини. Водночас журналісти припускають, що розробку могли не скасувати повністю, а всього лише заморозити, однак чекати новин про сиквел доведеться ще дуже довго.

Оригінальна Tiny Tina's Wonderlands, що вийшла 2022 року, отримала непогані оцінки та відгуки: 78 балів зі 100 на Metacritic і 74% позитивних відгуків у Steam. Крім того, проєкт перевершив очікування видавця Take-Two, а після релізу встиг обзавестися кількома контентними доповненнями.

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Раніше ми розповідали, що гра-ковдра з елементами RPG і гача-ігор подолала рубіж у 20 мільйонів завантажень лише через 2 тижні після релізу. Infinity Nikki може навіть скласти конкуренцію титату жанру гача Genshin Impact.

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