Borderlands 4 виходить відмінною, розповів Калеб Макальпін.

Місяцем раніше ми писали про Калеба Макальпіна, хворого на рак фаната Borderlands, який попросив розробників дати йому пограти в четверту частину.

Gearbox Software і особисто творець Borderlands Ренді Пітчфорд змогли виконати бажання Калеба. Компанія провела фанату екскурсію головним офісом у Техасі та познайомила з ключовими розробниками серії: "20 числа цього місяця компанія Gearbox привезла нас із другом першим класом, де ми оглянули студію і познайомилися з дивовижними людьми, починаючи з розробників усіх ігор серії Borderlands і закінчуючи генеральним директором Ренді."

Також Калебу вдалося пограти в Borderlands 4, принаймні в ту частину гри, яка вже готова. За його словами, вона виходить відмінною:

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"Нам вдалося пограти в те, що в них уже готове в Borderlands 4 на цей момент, і це було приголомшливо. Я не знаю, чи буду я ще живий, коли гра вийде, але я просто хочу сказати спасибі всім вам за вашу любов і підтримку, за те, що допомогли зробити це."

Місяць тому величезний фанат серії Borderlands Калеб Макальпін написав пост на Reddit, де поділився, що у нього діагностували рак 4-ї стадії, і він не впевнений, що доживе до релізу Borderlands 4. Користувачі Reddit донесли цей пост до Ренді Пітчфорда, творця Borderlands, і він пообіцяв, що Калеб все-таки пограє в нову частину серії.

Раніше ми розповідали, що один із творців Playstation залишає Sony. Шухей Йошида пропрацював у Sony 38 років, 31 рік з яких він займався Playstation.

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