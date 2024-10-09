Італійська версія гри розкривала головний сюжетний поворот на самому початку.

Учора відбувся глобальний реліз Silent Hill 2 Remake, і вже сьогодні Konami довелося випускати термінове оновлення для проєкту. Річ у тім, що через помилку розробників, італійські субтитри розкривали головний сюжетний поворот ще на самому початку гри.

УВАГА! Далі йдуть спойлери кінцівки Silent Hill 2

На самому початку гри головний герой Джеймс Сандерленд знаходить зламане радіо, яке слугуватиме йому як індикатор того, що десь поблизу є монстри. Втім коли Джеймс вперше спробував його увімкнути, з нього долинув голос його покійної дружини Мері.

Мері щось сказала по радіо, але через поломку пристрою Джеймс не зміг нічого розібрати. Так само сенс повідомлення залишився незрозумілим і гравцеві, у субтитрах у цей момент показуються лише уривки слів, розділені крапками. Але в італійській версії розробники забули про цей момент і випадково показали повну версію послання, яке розкриває головний сюжетний поворот і кінцівку гри.

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Один із користувачів Reddit помітив, що в цей момент у субтитрах пишеться фраза ".....chè mi hai ucc...", яку можна перекласти як "тому що ти вбив мене", що повністю знищує всю інтригу сюжету для гравців, які не грали в оригінал. Про це швидко стало відомо Bloober Team і вони терміново випустили оновлення, яке виправляє помилку. Тепер італійці не дізнаються, що сталося з Мері завчасно.

Також Bloober Team додала в ремейк ще одну деталь, пов'язану з Мері: її тіло на задньому сидінні машини Джеймса, коли той щойно приїжджає до Сайлент Хілла. Це помітив один із користувачів Twitter. Багато років фанати сперечалися, де герой залишив тіло дружини. Гравці розділилися на два табори: хтось говорив, що воно на задньому сидінні, а хтось що в багажнику машини. Наприклад, Масахіро Іто, арт-директор оригінального Silent Hill 2, стверджував, що Мері все таки лежить на задньому сидінні. Але ось, Bloober Team поставила крапку в суперечках фанатів.

Нагадаємо, що нещодавно адміністраторам Вікіпедії довелося заборонити редагувати сторінку Silent Hill 2 Remake через наплив тролів, які зненавиділи гру. Зловмисники публікували неправдиву інформацію про оцінки критиків і реакції на гру відомих блогерів.

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