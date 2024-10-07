Користувачі почали підробляти інформацію про оцінки гри.

Повноцінний реліз Silent Hill 2 Remake відбудеться вже завтра. Критики та гравці, які випробували гру, залишилися в захваті від перевидання. Але, схоже, що не всі користувачі поділяють схвальні вигуки.

Wikipedia довелося заборонити редагування сторінки гри на своєму сайті через постійний вандалізм з боку користувачів, які не згодні з оцінками критиків. Змінювати дані тепер можуть тільки підтверджені редактори з щонайменше 10 правками статей англійською мовою, поки що обмеження діятиме до 9 жовтня.

Тролі почали вказувати, що критики поставили грі низькі оцінки. Наприклад, якийсь час на сторінці було написано, що видання Eurogamer поставило грі 0/5, коли в реальності журналісти оцінили гру на 5/5.

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Також тролі у своїх текстах згадували відомого ігрового блогера MoistCr1TiKaL, якому ремейк дуже сподобався. Зловмисники написали, що контент-мейкера "знудило 16 разів через те, наскільки гра жахлива".

Вандали не оголошували причину хейту, але користувачі пов'язують це з думкою деяких гравців, що гра "woke". Тобто уважно ставиться до расової упереженості та дискримінації.

Silent Hill 2 Remake вийде 8 жовтня на ПК і Playstation 5. Володарі Deluxe Edition змогли випробувати гру ще вчора. У Steam серед користувацьких відгуків тримається оцінка "Вкрай позитивно", з 3500 відгуків 96% - схвальні.

Нагадаємо, що перше сюжетне DLC для Starfield отримало не такий теплий прийом. Доповнення Shattered Space зустріли з 69% негативних відгуків і прохолодним рейтингом від критиків.

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