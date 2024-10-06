Володарі розширеного видання вже почали розгадувати таємниці похмурого містечка Сайлент-Хілл.

Компанія Konami відкрила ранній доступ до довгоочікуваного ремейка Silent Hill 2 для всіх, хто попередньо замовив розширене видання гри на ПК і PS5.

Виявилося, що у Silent Hill 2 Remake не було ніякого захисту від злому, тому делюкс-версія, що дає ранній доступ до гри, "витекла" на торенти прямо в день виходу. І за два дні до повноцінного релізу для всіх, хто вибрав стандартне видання.

Геймери тільки починають розгадувати таємниці похмурого містечка Сайлент-Хілл, тому детальні відгуки про їхні враження будуть доступні пізніше. Критики ж оцінили ремейк дуже високо: його середня оцінка на агрегаторі OpenCritic склала 87 балів зі 100. Майже всі журналісти порекомендували гру до проходження.

Нагадаємо, розробкою Silent Hill 2 Remake займалася польська студія Bloober Team, відома за Layers of Fear і The Medium. Проєкт отримав оновлену графіку на сучасному рушії та вид з-за плеча, як у ремейках Resident Evil. У розробці також брали участь творці оригіналу – дизайнер монстрів Масахіро Іто та легендарний композитор Акіра Ямаока.

В українських геймерів є додаткова мотивація випробувати гру – вона отримала офіційну українську локалізацію у вигляді субтитрів. Повноцінний реліз Silent Hill 2 Remake відбудеться 8 жовтня на ПК і PS5, а ось фанатам Xbox доведеться почекати мінімум до серпня 2025-го.

Раніше УНІАН публікував календар найочікуваніших ігрових релізів жовтня. Крім Silent Hill 2 Remake, цього місяця кожен знайде собі щось до смаку – від масштабних RPG і атмосферних пригод до веселих шутерів та інтерактивного кіно.

А Steam розповідав про найпопулярніші збірки ПК серед геймерів восени 2024 року. GeForce RTX 3060 залишається найпоширенішою картою, але в спинку їй дихає RTX 4060.

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