Найімовірніше, справа в надмірній жорстокості.

Silent Hill f справді може стати найжахливішою грою в серії. Це перша гра серії, що отримала в Японії рейтинг 18+, а тепер з'ясувалося, що Австралія відмовилася класифікувати гру, фактично заборонивши її випуск у країні.

На офіційному сайті рейтингової комісії не вказана конкретна причина, але судячи з опису Silent Hill f у Steam, у грі є сцени дискримінації, насильства над дітьми, булінгу, наркотичних галюцинацій, катувань і жорстокості.

Схожа ситуація вже відбувалася з Silent Hill: Homecoming у 2008 році: гру заборонили, але через рік випустили зі зміненим контентом.

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Розробники явно розуміють, наскільки страшною вийшла їхня гра: на сторінці Silent Hill f у Steam навіть розміщено попередження про те, що, якщо гравець відчує дискомфорт, йому слід зробити перерву або поговорити з тим, кому він довіряє.

Дати релізу в Silent Hill f поки що немає.

Раніше ми розповідали, що над Silent Hill f працюють автори культової візуальної новели в жанрі психологічний горор "Коли плачуть цикади". Сценарій для гри написав Ryukishi07, а композитори Dai і Xaki допомагають Акірі Ямаоке.

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