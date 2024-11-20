Розробники зазначають, що це найуспішніший запуск в історії серії.

Розробники Farming Simulator 25 зі студії Giants Software повідомили, що гра продалася більш ніж двомільйонним тиражем за перший тиждень після релізу. У 2021 році Farming Simulator 22 стала однією з найбільш продаваних новинок у Steam.

В офіційному повідомленні студія Giants Software зазначила, що тираж Farming Simulator 25 перевищив два мільйони екземплярів лише за тиждень після виходу гри. Розробники поділилися, що це найуспішніший запуск в історії серії.

Найуспішніший запуск в історії Farming Simulator - за перший тиждень було продано 2 мільйони копій, а в день запуску в Steam одночасно грало понад 125 000 гравців - і ще тисячі грали на всіх платформах протягом тижня!

Гра пропонує зануритися в життя фермера: займатися тваринництвом, садівництвом, будівництвом, виробництвом і розвитком магазинів на тлі мальовничих пейзажів. Одним із ключових нововведень стала поліпшена система погоди, де гравцям доведеться справлятися з такими природними явищами, як урагани і град, щоб захистити свій урожай.

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Наразі Farming Simulator 25 посідає 9-ту сходинку серед лідерів продажів у Steam. За перший тиждень після виходу Farming Simulator 25 отримала понад 6500 відгуків, з яких 73% є позитивними. Піковий онлайн гри перевищив 135 тисяч осіб.

Реліз Farming Simulator 25 відбувся 12 листопада. Гра доступна на ПК, PlayStation 5 і Xbox Series.

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